Apéro vins et fromages de la Vallée Wihr-au-Val, 12 juillet 2022, Wihr-au-Val.

Apéro vins et fromages de la Vallée

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

2022-07-12 17:00:00 – 2022-08-23 18:00:00

Wihr-au-Val

Haut-Rhin

EUR Quand arrive l’heure du fromage, nombreux croient encore que c’est le moment idéal pour sortir leur meilleure bouteille de vin rouge. Pourtant on sait désormais que cet accord n’est pas le plus intéressant : chimiquement, les protéines de lait du fromage et les tannins du vin rouge sont plutôt incompatibles. Avec les vins blancs, c’est au contraire un équilibre qui s’établit entre les acidités du vin et des fromages.

Le Riesling accompagne délicieusement les fromages de chèvre et de brebis grâce à sa fraîcheur et son acidité. Le Crémant surprend agréablement avec un camembert, prolongeant son amertume légère. Pour un comté ou un beaufort, on ouvrira un Pinot Gris qui saura répondre au caractère des pâtes pressées.

Le Gewurztraminer a toute sa place aux côtés d’un Munster ou d’un Maroilles. Sa belle structure et son côté corsé s’accordent parfaitement avec ces fromages forts et affirmés. Quant aux Vendanges Tardives, elles se marient à un Roquefort et aux pâtes persillées. Arômes puissants du fromage et douceur du vin s’équilibrent à la dégustation.

Accueil et dégustation en français et anglais.

Réservation souhaitée au 03 89 71 03 96 ou cave@vins-schoenheitz.fr

Dans une ambiance conviviale et décontractée, découvrez les grands accords vins d’Alsace et fromages. Accueil et dégustation en français et anglais.

+33 3 89 71 03 96

