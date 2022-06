Apéro vins et fromages de la Vallée de Munster

2022-07-12 17:00:00 – 2022-08-23 19:00:00 EUR La Vallée de Munster est un terroir de tradition où la culture de la vigne cousine avec l’élaboration du célèbre Munster. Pour cette expérience, vous serez accueilli de façon conviviale et décontractée pour une fin de journée mettant en avant les produits du terroir. Dégustez, échangez et partagez les grands accords vins et fromages de la Vallée et laissez-vous surprendre par ces combinaisons harmonieuses ! Vous dégusterez, à votre rythme, 3 vins qui s’accordent parfaitement avec les fromages sélectionnés chez des producteurs de la vallée de Munster.

La Vallée de Munster est un terroir de tradition où la culture de la vigne cousine avec l'élaboration du célèbre Munster. Pour cette expérience, vous serez accueilli de façon conviviale et décontractée pour une fin de journée mettant en avant les produits du terroir. Dégustez, échangez et partagez les grands accords vins et fromages de la Vallée et laissez-vous surprendre par ces combinaisons harmonieuses ! Vous dégusterez, à votre rythme, 3 vins qui s'accordent parfaitement avec les fromages sélectionnés chez des producteurs de la vallée de Munster.

La dégustation a lieu dans la cour du domaine quand la météo le permet.

La dégustation a lieu dans la cour du domaine quand la météo le permet.

