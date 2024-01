Apéro Vins à la Maison du Tourisme et du Vin Maison du Tourisme et du Vin Pauillac, jeudi 14 mars 2024.

Apéro Vins à la Maison du Tourisme et du Vin Maison du Tourisme et du Vin Pauillac Gironde

APERO-HISTOIRE DE LA MAISON DU TOURISME ET DU VIN A PAUILLAC

« Le Médoc vu par Ausone, un poète bordelais du Bas-Empire romain »

Pendant près de 30 ans au service du Département, Hubert SION a étudié le patrimoine archéologique et monumental de la Gironde dans les archives ou sur le terrain, et a largement contribué à sa protection et à sa promotion.

Aujourd’hui retraité, Huber SION continue de nous faire partager sa passion. Il présentera jeudi 14 mars 2024, « Le Médoc vu par le célèbre poète AUSONE ».

Autour d’un verre de vin, confortablement installé dans le comptoir à dégustation, pendant 45 minutes vous pourrez profiter d’un moment de savoir et de convivialité.

Jeudi 14 mars 2024 18h30 à la Maison du Tourisme et Vin à Pauillac entrée gratuite le comptoir à dégustation restera ouvert après la causerie jusqu’à 21h.

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@medocvignoble.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 21:00:00



L’événement Apéro Vins à la Maison du Tourisme et du Vin Pauillac a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Médoc-Vignoble