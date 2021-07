Prayssac Prayssac Lot, Prayssac Apéro Vigneron Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac Lot Prayssac Dégustation gratuite et vente directe de vins.

Animations musicale (avec le groupe Amnésie Internationale) & tapas. Profitez de ce rendez-vous pour rencontrer les Vignerons Indépendants du Lot et découvrir leur métier-passion et leurs vins !

Ils vous présenteront toutes les facettes de leur métier et vous communiqueront leur passion du vin.

@Vignerons indépendants

