Apéro vert à l'Auberge Frohmuhl

Apéro vert à l’Auberge Frohmuhl, 21 mai 2022, Frohmuhl. Apéro vert à l’Auberge Frohmuhl

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Frohmuhl Bas-Rhin Frohmuhl Les ingrédients de cet atelier : des herbes, du feu et de la convivialité. Après avoir concocté un apéritif à base de plantes sauvages, installons-nous autour d’une table de l’auberge pour trinquer

Rdv : Auberge du Donnenbach à Frohmuhl, gratuit inscription auprès de l'Office du Toursime de Hanau-La Petite-Pierre

Rdv : Auberge du Donnenbach à Frohmuhl, gratuit inscription auprès de l’Office du Toursime de Hanau-La Petite-Pierre Frohmuhl

