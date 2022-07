Apéro-vélo-concert Pyero et son tigre bleu Créon, 26 juillet 2022, Créon.

Apéro-vélo-concert Pyero et son tigre bleu

48 bis Boulevard de Verdun BREC de l’Entre2Mondes Créon Gironde BREC de l’Entre2Mondes 48 bis Boulevard de Verdun

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26 22:00:00

BREC de l’Entre2Mondes 48 bis Boulevard de Verdun

Créon

Gironde

EUR 0 0 Le BREC de l’Entre2Mondes accueille un voyageur à vélo et artiste rêveur. Il vous fera vivre en chanson ses aventures et anecdotes, vécues à travers ses périples entre le Vietnam et la Birmanie, mais aussi en Europe et en France.

Le BREC de l’Entre2Mondes accueille un voyageur à vélo et artiste rêveur. Il vous fera vivre en chanson ses aventures et anecdotes, vécues à travers ses périples entre le Vietnam et la Birmanie, mais aussi en Europe et en France.

+33 5 56 81 64 69

Le BREC de l’Entre2Mondes accueille un voyageur à vélo et artiste rêveur. Il vous fera vivre en chanson ses aventures et anecdotes, vécues à travers ses périples entre le Vietnam et la Birmanie, mais aussi en Europe et en France.

BREC de l’Entre2Mondes

BREC de l’Entre2Mondes 48 bis Boulevard de Verdun Créon

dernière mise à jour : 2022-07-11 par