La Place des Canailles vous assure le voyage sous les tropiques avec ambiance caliente, du bon son, des cocktails, des planches à partager, des tchin-tchin sous la Pergola tropicale, ça va être chaud chaud chaud BAR À COCKTAILS HAPPY HOURS AVANT 20H 1 planche achetée = 2 verres offerts* LINE-UP : DJ EL GHALI, membre du trio marseillais @Mobylette Sound System qui distille « el sonido tropical » depuis 10 ans dans les festivals et les bars, avec du bon son aux consonances latin jazz, hip hop, tropical soul et funk ! Réservez votre table sur : [RESA@LAPLACEDESCANAILLES.COM](mailto:RESA@LAPLACEDESCANAILLES.COM) Infos Covid = Pas de pass sanitaire obligatoire pour accéder à la soirée. Nous vous accueillons en extérieur, dans le respect des gestes barrières. ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

