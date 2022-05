Apéro & Toile Latresne Latresne Catégories d’évènement: Gironde

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Latresne, par l'intermédiaire de son conseil participatif, organisera cette année sa deuxième saison de cinéma en plein-air.Après une première édition prometteuse, l'ambition cette année est d'offrir aux habitants de notre commune et des environs des soirées alliant culture et convivialité. En préambule à la projection du film, nous vous proposerons de partager un apéro gourmand, animé par des artistes locaux.

