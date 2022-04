Apéro Time Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Marne

Apéro Time Hautvillers, 10 juin 2022, Hautvillers. Apéro Time Hautvillers

2022-06-10 18:30:00 – 2022-06-10 21:00:00

Hautvillers Marne Hautvillers Apéritif au coeur d’Hautvillers, village de Dom Pérignon.

Présence de 3 vignerons proposant la dégustation de leurs cuvées, assiettes de charcuteries locales, et pour que la fête soit réussie, musique ! Entrée libre info@tourisme-hautvillers.com +33 3 26 57 06 35 http://www.tourisme-hautvillers.com/ Hautvillers

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hautvillers, Marne Autres Lieu Hautvillers Adresse Ville Hautvillers lieuville Hautvillers Departement Marne

Hautvillers Hautvillers Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hautvillers/

Apéro Time Hautvillers 2022-06-10 was last modified: by Apéro Time Hautvillers Hautvillers 10 juin 2022 Hautvillers Marne

Hautvillers Marne