APÉRO TCHATCHE Fougaron, mercredi 21 février 2024.

APÉRO TCHATCHE Fougaron Haute-Garonne

Venez tchatcher sans tabous avec l’équipe du parc, en présence du directeur régional du conservatoire d’espaces naturels.

La formule évolue et désormais chaque Apéro-Tchatche aura sa thématique, cette fois-ci et pour fêter notre partenariat avec Le Conservatoire d’espaces naturels, nous discuterons espaces naturels et préservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21 20:00:00

AUBERGE DE FOUGARON

Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie communication.pnrcbp@gmail.com

L’événement APÉRO TCHATCHE Fougaron a été mis à jour le 2024-02-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE