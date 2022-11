APERO TALK pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

APERO TALK pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Chamonix-Mont-Blanc, 25 novembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. APERO TALK pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-11-25 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-25 21:00:00 21:00:00 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Journée internationale contre les violences faites aux femmes



Présentation des différentes associations locales zouzcollective@gmail.com Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

APERO TALK pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Chamonix-Mont-Blanc 2022-11-25 was last modified: by APERO TALK pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 25 novembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie