Apéro System #11 avec la Chorale d’Echo System Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, vendredi 31 mai 2024.

Apéro System #11 avec la Chorale d’Echo System Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Rendez-vous pour l’Apéro System #11 !

Au programme un concert, une animation spéciale, des exposants locaux, sans oublier l’apéro au bar avec une petite restauration !

Au programme, un concert de la chorale d’Echo System ! Actuellement composée d’une trentaine de choristes, et dirigée par Pascal Dubois, la chorale se réunit 2 lundis par mois de 20h à 22h. Au menu, des reprises de groupes ayant fait partie de la programmation de la salle Tankus the Henge, Clarika, Cats on Trees… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-05-31

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

L’événement Apéro System #11 avec la Chorale d’Echo System Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2024-03-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE