Apéro System #10 avec Kopow Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, vendredi 26 avril 2024.

Rendez-vous pour l’Apéro System #10 !

Au programme un concert, une animation spéciale, des exposants locaux, sans oublier l’apéro au bar avec une petite restauration !

Au programme, un concert de Kopow ! Comme son nom l’indique, Kopow est sensible à la force vitale de la nature. Pourtant ses voyages familiaux au Kenya le marqueront encore plus par la complexité et la singularité de ce pays que par ces magnifiques paysages de safaris de cartes postales. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-26

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

