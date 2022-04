APERO SWING – PRINTEMPS DE L’ART DECO, 29 avril 2022, .

APERO SWING – PRINTEMPS DE L’ART DECO

2022-04-29 – 2022-04-29

Le célèbre apéro bière fromage se transforme en apéro swing le temps d’une soirée. Dans le magnifique écrin de l’Office de Tourisme, en plus des dégustations, laissez-vous embarquer par la musique très 20’s de la Baraque à swing. Préparez votre plus beau costume, et venez chatouiller le dancefloor avec nous pour une soirée unique au cœur de l’entre-deux-guerres.

Revivre les années folles !

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/apero-swing

