Apéro-swing en bord d’Adour Larrivière-Saint-Savin, 21 mai 2022, Larrivière-Saint-Savin.

Apéro-swing en bord d’Adour Larrivière-Saint-Savin

2022-05-21 – 2022-05-21

Larrivière-Saint-Savin Landes Larrivière-Saint-Savin

5 EUR La municipalité de Larrivière Saint Savin vous invite à un apéro swing en bord d’Adour avec le concours des associations locales.

Au programme :

Guitares : Sébastien LAFARGUE et Fabien PEREDA

Saconde partie : Martin LASSOUQUE avec ses élèves de l’école de musique du Pays Grenadois

Buvette et restauration possible sur site. Tarifs : 10 € adulte et 5€ enfant.

+33 5 58 45 92 79

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT Grenade