Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Apéro-surprise ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Apéro-surprise ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 26 juin 2021-26 juin 2021, Queaux. Apéro-surprise !

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 26 juin à 18:00 Entrée libre

Venez passer un beau moment, je n’en dis pas plus ! En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux lieuville En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux