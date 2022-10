Apéro sur un air de guitare jazz Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs

Apéro sur un air de guitare jazz Les Hôpitaux-Neufs, 28 octobre 2022, Les Hôpitaux-Neufs. Apéro sur un air de guitare jazz

1 place de la mairie le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs le Vert Clair 1 place de la mairie

2022-10-28 – 2022-10-28

le Vert Clair 1 place de la mairie

Les Hôpitaux-Neufs

Doubs EUR 15 15 Une soirée placée sous le signe de la dégustation…vous aurez le plaisir de savourer à la fois les accords ensoleillés de Quentin Anastassaki et les saveurs concoctées par Ô Del’Lisse! Un moment feutré et intimiste pour faire le plein de chaleur avant l’hiver. 15€ pour le concert, à grignoter et à boire. Sur réservation avant le 25 octobre. le Vert Clair 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Autres Lieu Les Hôpitaux-Neufs Adresse Les Hôpitaux-Neufs Doubs le Vert Clair 1 place de la mairie Ville Les Hôpitaux-Neufs lieuville le Vert Clair 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs Departement Doubs

Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hopitaux-neufs/

Apéro sur un air de guitare jazz Les Hôpitaux-Neufs 2022-10-28 was last modified: by Apéro sur un air de guitare jazz Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 28 octobre 2022 1 place de la mairie le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Doubs Doubs Les Hôpitaux-Neufs

Les Hôpitaux-Neufs Doubs