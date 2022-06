Apéro sunset paddle

Apéro sunset paddle, 1 juillet 2022, . Apéro sunset paddle

2022-07-01 18:00:00 – 2022-08-31 19:30:00 Séance de balade découverte du stand up paddle sur Audierne et ses alentours suivant les conditions météos suivi d’une dégustation de produits locaux en profitant de la douceur de fin de journée. Prêt de combinaison. -5% dès 3 adultes. contact@lesenfantsdelacote.bzh +33 6 61 01 63 29 http://www.lesenfantsdelacote.bzh/ Séance de balade découverte du stand up paddle sur Audierne et ses alentours suivant les conditions météos suivi d’une dégustation de produits locaux en profitant de la douceur de fin de journée. Prêt de combinaison. -5% dès 3 adultes. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville