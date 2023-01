Apéro speed-booking pour les nuits de la lecture à Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 20 janvier 2023, Caumont-sur-Aure .

Apéro speed-booking pour les nuits de la lecture à Caumont l’Eventé

Caumont l’Eventé Salle des Fêtes Caumont-sur-Aure Calvados Salle des Fêtes Caumont l’Eventé

2023-01-20 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-20 21:00:00 21:00:00

Salle des Fêtes Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure

Calvados

Pour les 7e nuits de la lecture, la peur s’invite ! Le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture !

Sur le principe du speed-dating, chaque participant aura 4 minutes, chrono en main, pour partager son coup de coeur littéraire, le défendre, en lire des extraits. Alors sachez stimuler la curiosité de vos interlocuteurs en faisant valoir, avec le plus de conviction possible, l’intérêt et la frayeur que votre livre procure !

Apéritif offert.

+33 2 31 77 50 29

Salle des Fêtes Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure

