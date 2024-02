APÉRO SPECTACLE « CE QU’ON ATTEND DE MOI » Salle Hélicoop Le Saulcy, dimanche 3 mars 2024.

Dimanche

Venez profitez d’un spectacle et d’un apéro hors du temps avec l’association Hélicoop !

Adaptation du roman de Vincent Guédon par la Cie Comme le jour.

Adeline Walter jeu

Alexia Vidal collaboration artistique

Une tirade percutante à la manière d’un coup de poing, un monologue qui tord et gifle pour mieux produire le son du cri, et fait entendre, au loin, le tapage des Hommes qui meurent de ne plus savoir qui être, quoi être, comment êtreTout public

10 EUR.

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Salle Hélicoop 7 rue des Tilleuls

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

