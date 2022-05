Apéro Sexo Saint-Julien-sur-Calonne, 17 juin 2022, Saint-Julien-sur-Calonne.

Apéro Sexo Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 20:30:00 Le Chat Perché 522 chemin de l’église

Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Un temps d’échange autour d’un thème libre ou pré-établi pour aborder la sexualité de manière légère dans une ambiance intimiste et bienveillante.

Animé par Sophie, sexologue et sage-femme. Formule Atelier + Apéritif (boisson + petite planche)

Pour le retour des “Apéros Sexo” au Chart Perché, la soirée sera placée sous l’enseigne de la parole libre. Venez avec vos questions, vos expériences, vos sujets à partager.

Un instant de parole et d’échange ouvert à toutes et tous, hommes et femmes, dans le respect et la bienveillance.

lechatperche.pub@gmail.com +33 7 63 31 53 48 https://www.lechatperche-pub.com/

