Apéro-scène au Studio Théâtre Studio Théâtre Marseille 1er Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Apéro-scène au Studio Théâtre Studio Théâtre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une scène ouverte conviviale pour tous !

T’as envie de t’exprimer ? Pour ça rien de plus simple, viens et ramène ta voix, ta derbouka, tes ami.e.s, ta flûte, ton texte, ton personnage, ton slam, ta famille, ton conte, ton rap, tes voisins, ta gratte, ta danse, ton sourire, ton jeu, ton clown,… Ton art quoi !!!



Sinon viens regarder et boire un coup :) EUR.

Studio Théâtre 43 rue Curiol

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:30:00

fin : 2024-02-02



L’événement Apéro-scène au Studio Théâtre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-25 par Ville de Marseille