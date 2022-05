Apéro sauvage Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’évènement: 45110

Châteauneuf-sur-Loire 45110 35 EUR 35 Sortie botanique avec cueillette de plantes sauvages et transformation sur place. Puis dégustation de nos préparations en pleine nature. jennifleurs45@gmail.com +33 6 74 91 35 43 Sortie botanique avec cueillette de plantes sauvages et transformation sur place. Puis dégustation de nos préparations en pleine nature. jennifleurs

