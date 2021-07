Apéro Rétro Restigné, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Restigné.

Apéro Rétro 2021-07-17 19:30:00 – 2021-07-17 00:00:00

Restigné Indre-et-Loire Restigné

10 EUR 10 10 William et Stanley vous accueillent à bord de leur camion Citroën pour animer la plus grande dégustation jamais réalisée sur le sol ligérien… ou presque.

Un « showtasting » d’une heure pour découvrir ou redécouvrir les vins de Loire et s’adonner aux plaisirs de la dégustation avec plus de fantaisie que de sérieux… pour une fois !

NATHALIEFILLON@ROBERTEMARCEL.COM +33 2 47 97 32 01 https://www.robertetmarcel.com/

©P. Riondy

dernière mise à jour : 2021-06-21 par