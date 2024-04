« Apéro, Repas, Concert » avec Le Troquet Vagabond Rue Tarride Tonneins, samedi 20 avril 2024.

« Apéro, Repas, Concert » avec Le Troquet Vagabond Rue Tarride Tonneins Lot-et-Garonne

Le Troquet Vagabond, en partenariat avec l’AET Acteurs Économiques Tonneinquais et la Ville de Tonneins propose une soirée au programme simple mais efficace « Apéro, Repas, Concert ». Elle aura lieu le 20 avril à partir de 18h à la pépinière d’entreprises de Tonneins. Un moment de convivialité avec un apéro animé par Le Troquet Vagabond, un repas proposé par l’association des acteurs économiques (100% produits locaux) et un concert par la mairie de Tonneins. Entrée libre mais réservations conseillées pour les repas (à l’apéro ou en entrée, des assiettes de charcuteries; pour le plat, des grillades de bœuf sur braséro avec accompagnement, et pour le dessert, des crêpes gourmandes). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 00:00:00

Rue Tarride Pépinière d’entreprises Euréka

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

