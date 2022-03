Apéro Rencontres & Spectacle à Treigny Salle des Fêtes de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Salle des Fêtes de Treigny, le samedi 2 avril à 19:00

Samedi 2 avril à 19h : Apéro partagé & spectacle à la Salle des Fêtes de Treigny. La tournée d’Apéros de Ces 7 Lieux ! en Puisaye-Forterre continue ! A 19h, Apéro Ces 7 Lieux classique et extraordinaire : – animation brise-glace, pour se présenter les uns les autres – présentation de Ces 7 Lieux et des projets en cours – discussion collective autour d’événements à co-construire autour de l’alimentation à l’automne – moments informels autour de l’apéro partagé A 21h30, Spectacle « Poète » de Fatal de Saint Error : Véritable Ovni de la poésie, tour à tour ours mal léché ou poète déchirant, amuseur attendrissant ou slameur poignant, Fatal de St Error nous ouvre les portes d’un univers onirique, traversé de fulgurances oratoires sur fond de situations burlesques inoubliables. _Participation libre pour le spectacle._ _Ce spectacle n’étant pas adapté aux enfants en raison du débit de certains textes, un espace enfant est aménagé jeux, jouets …) dans la pièce d’à côté._ _Infos sur Ces 7 Lieux ! :_ [_[https://ces7lieux.fr](https://ces7lieux.fr)_](https://ces7lieux.fr )

Entrée libre, participation libre pour le spectacle

Organisé par Ces 7 Lieux ! Salle des Fêtes de Treigny treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny Yonne

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T23:00:00

