Apéro Rencontre Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église Charny Orée de Puisaye Catégories d’évènement: Charny-Orée-de-Puisaye

Yonne

Apéro Rencontre Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église, 19 février 2022, Charny Orée de Puisaye. Apéro Rencontre

Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église, le samedi 19 février à 18:00

On se rencontre, on parle des projets Ces 7 Lieux, on découvre le tableau-initiateur de projets de la Puisaye Forterre des Possibles… Chacun peut ramener de quoi boire et manger, c’est Apéro partagé !

Entrée libre

Organisé par Ces 7 Lieux ! Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église Villefranche Saint Phal Charny Orée de Puisaye Villefranche Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T18:00:00 2022-02-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charny-Orée-de-Puisaye, Yonne Autres Lieu Villefranche-Saint-Phal - Devant l'église Adresse Villefranche Saint Phal Ville Charny Orée de Puisaye lieuville Villefranche-Saint-Phal - Devant l'église Charny Orée de Puisaye Departement Yonne

Villefranche-Saint-Phal - Devant l'église Charny Orée de Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charny-oree-de-puisaye/

Apéro Rencontre Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église 2022-02-19 was last modified: by Apéro Rencontre Villefranche-Saint-Phal – Devant l’église Villefranche-Saint-Phal - Devant l'église 19 février 2022 Charny-Orée-de-Puisaye Villefranche-Saint-Phal - Devant l'église Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye Yonne