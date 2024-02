APÉRO-RENCONTRE SUR LE STO Place Pierre Mendès France Évron, mercredi 14 février 2024.

Un discussion sur le STO avec les services des Archives Évron-Coëvrons et celui de la Mayenne.

Avant le spectacle “A table, chez nous, on ne parlait pas.” de la compagnie Théâtre Irruptionnel au Pôle Culturel, le réseau lecture des Coëvrons vous propose un apéro-rencontre à propos du S.T.O. (Service du Travail Obligatoire pendant la guerre 1939-1945) en Mayenne. Discussion en présence des services des Archives Évron-Coëvrons et des Archives Départementales de la Mayenne.

Pour les adultes, sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 20:00:00

Place Pierre Mendès France Médiathèque Michel-Nicolas

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire lecture@coevrons.fr

