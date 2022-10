Apéro-rencontre Hors-d’oeuvre 2022 – Superflux Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Toute l’équipe de Superflux vous invite autour d’un moment convivial pour l’exposition Hors-d’œuvre 2022. L’occasion pour petits et grands de rencontrer les artistes graphistes, designers qui seront en résidence au printemps et à l’été 2023 au Superflux. A découvrir au Labo 10 :

– Exposition HORS-D’OEUVRE :

Une sélection d’œuvres des artistes Léa BENETOU, MACULA NIGRA, Léa MARASZEK et Simon POLIGNE. Exposition du 16 octobre au 11 décembre. Visite possible pour les visiteurs individuels ou pour les groupes uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. – Lèche-vitrines :

Une intervention graphique en extérieur, intitulée RVB (Rouge, Vert, Bleu) imaginée et réalisée par l’artiste Richard LOUVET.

Jusqu’au mois d’août 2023, visible 7j/7j et 24h/24h. – Coloriage géant :

Venez poursuivre au Labo 10 le coloriage créé par les graphistes Maxime ROY et Lilian PORCHON. Entrée libre et gratuite toute la journée. contact@superflux.art +33 2 99 97 43 60 Superflux 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse

