2023-04-06 19:30:00

Maine-et-Loire Le Lion-d’Angers Qui de mieux qu’Étienne Davodeau pour nous faire voyager dans le temps !

L’auteur nous présentera son dernier album « Le droit du sol : journal d’un vertige » publié aux Éditions Futuropolis.

En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend à pied un périple de 800 km entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l’humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sol, Étienne Davodeau interroge notre rapport au

sol. Marcheur-observateur, il lance l’alerte d’un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps.

Rencontre – discussion animée par François de la librairie M’Lire Anjou, suivie de dédicaces

Dans le cadre du programme « Voyages dans le temps » proposé par le réseau des Bibliothèques, partez à la rencontre d'Etienne Davodeau, auteur le jeudi 06 avril 2023, bibliothèque du Lion d'Angers.

