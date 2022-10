Apéro-rencontre avec la féma Bourgogne Franche Comté + Ossayol en concert, 24 novembre 2022, .

Apéro-rencontre avec la féma Bourgogne Franche Comté + Ossayol en concert



2022-11-24 18:30:00 – 2022-11-24

EUR 0 0 APÉRO-RENCONTRE avec La féma Bourgogne Franche-Comté (fédération régionale des musiques actuelles en BFC).

La féma Bourgogne Franche-Comté, Association des acteurs de la filière musiques actuelles de la nouvelle grande région, l’ambition de ce réseau est d’offrir un espace de dialogue, d’échanges d’expérience et de travail collaboratif entre les structures qui travaillent en faveur du développement des musiques actuelles : artistes, producteurs, diffuseurs, médiateurs, animateurs, médias, labels, formateurs, éditeurs…

Vous vous intéressez à la féma mais vous ne comprenez pas exactement le rôle d’un réseau régional de musiques actuelles ? Vous voulez adhérer au réseau mais vous ne savez pas à quoi vous attendre ?

Venez rencontrer la nouvelle équipe de la féma autour d’un verre et d’un concert ! Coline & Astrid, les deux salariées de la structure, vous invitent à la Cave à Musique à un apéro de présentation du réseau, suivi du concert d’OSSAYOL !

https://www.femabfc.org/

https://fr-fr.facebook.com/FEMABFC/

Puis …

Si vous aimez Nick Drake, Tamino, Jeff Buckley

OSSAYOL

Chalon-sur-Saône [indie rock]

En 2013, Mickaël Pillisio alias OSSAYOL s’aventure seul avec sa guitare acoustique dans l’écriture d’une musique mélancolique et intimiste en anglais, dont il s’éloignera quelques années plus tard, pour des sonorités plus ‘indie rock’. Il crée alors sa véritable identité musicale.

En 2018 sort son 1er album ‘1990’ puis en 2020 le single ‘Haunted Head’ très remarqué par les médias indépendants.

En 2022, ‘Violent Expression of Desire’, son second album, est le fruit d’un travail acharné depuis les racines de l’écriture jusqu’à la floraison des notes. Les mélodies se mélangent aux métaphores poétiques afin d’exprimer l’effervescence des sentiments titres après titres …

À découvrir ce soir à la Cave !

https://ossayol.com/

https://www.facebook.com/ossayol/

https://www.instagram.com/ossayol_music/

https://www.youtube.com/user/ossayol



dernière mise à jour : 2022-10-04 par