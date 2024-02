APÉRO-RENCONTRE AVEC ALEXANDRE COURBAN POUR ‘PASSAGE DE L’AVENIR, 1934’ Librairie Au Moulin des Lettres Épinal, mercredi 21 février 2024.

Apéro-rencontre avec l’auteur et son éditeur à l’occasion de ce roman, historiquement très documenté. Paris 1934, un scandale financier, une raffinerie de sucre, des ouvrières surexploitées, un journaliste curieux et un cadavre repêché dans la Seine…

Avec Passage de l’Avenir, 1934, Alexandre Courban livre le premier volume d’une série policière et historique dans le Paris des années du Front populaire, alors que le corps d’une jeune fille est repêché dans la Seine à ’hiver 1934. L’enquête, menée par le commissaire Bornec et Gabriel Funel, journaliste à L’Humanité, les plongera dans les tréfonds de l’âme humaine sur fond de machination politique et économique de grande ampleur dans un contexte de manifestations de la gauche préfigurant l’arrivée au pouvoir du Front populaire deux ans plus tard. Prenant le parti de raconter le quotidien des oubliés de l’histoire, au premier rang desquels on trouve les femmes, les ouvriers ou les étrangers, le roman, fruit d’un important travail de recherche, donne à voir et à entendre Paris dans sa diversité, y compris celui des périphéries pas encore intégrées à la capitale.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:30:00

fin : 2024-02-21 20:00:00

Librairie Au Moulin des Lettres 6 quai des Bons Enfants

Épinal 88000 Vosges Grand Est

