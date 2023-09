Apéro Quizz Polar avec la BiLiPo Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 25 novembre 2023

de 18h00 à 20h00

Public adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Venez découvrir la Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo) à travers un jeux sur la culture du polar.

De nombreux lots à gagner ! Lors de cette soirée quizz polar nous vous proposons de venir découvrir l’une des bibliothèques les plus riches du réseau parisien à travers le regard de sa directrice, Sylvie Kha. La Bibliothèque des Littératures Policières est un lieu

emblématique pour le polar. Lieu de rencontre, mais

aussi lieu d’archives pour tous et toutes les spécialistes et amateurises du

polar Créée en

1984, la Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo)

est l’unique établissement français consacré à la conservation et à la

promotion des littératures policières et d’espionnage. Ses

collections permettent de consulter sur place la quasi-totalité de l’édition

française dans ces domaines ainsi que de très nombreux documents relatifs tant

à ces genres littéraires qu’aux principaux aspects de la criminalité. Nous ferons un focus sur les tendances actuelles des littérature policière comme le Cosy Crime, le

Tout au long de cette soirée conviviale, nous vous soumettrons à la question et vous ferons gagner des romans. La soirée est ouverte à toutes et à tous et même les non-initié·es devraient pouvoir répondre. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr

