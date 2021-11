Rabastens Médiathèque de Rabastens Rabastens, Tarn Apéro-quizz Médiathèque de Rabastens Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Tarn

Apéro-quizz Médiathèque de Rabastens, 23 janvier 2022, Rabastens. Apéro-quizz

Médiathèque de Rabastens, le dimanche 23 janvier 2022 à 18:00 Se joue en couple ou en trouple. L’équipe qui trouve le titre du film, de la chanson de l’extrait entendu remporte le point. Celles qui remportent le plus de points gagnent des chèques-lire. Médiathèque de Rabastens 5 rue Carnadale 81000 Rabastens Rabastens Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rabastens, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Rabastens Adresse 5 rue Carnadale 81000 Rabastens Ville Rabastens lieuville Médiathèque de Rabastens Rabastens