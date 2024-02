Apéro quiz / Repas dansant Salle Rosa Bonheur Sallebœuf, samedi 9 mars 2024.

Apéro quiz / Repas dansant Salle Rosa Bonheur Sallebœuf Gironde

Vous aimez la musique et la bonne gastronomie ? Alors réservez votre soirée et rendez-vous à la salle Rosa Bonheur de Salleboeuf pour un apéro quiz dès 19 h, suivi d’un repas dansant animé par un DJ. Les organisateurs ont prévu entrecôtes-frites ou steak végétal/frites pour la restauration, avec un menu enfant (nuggets/frites). Vous devrez apporter vos couverts et vos assiettes. Réservations possibles pour le repas par téléphone. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-10 02:00:00

Salle Rosa Bonheur 1 Avenue des Vignes

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

