Apéro Quiz Aureil Aureil, samedi 6 avril 2024.

À 18h30

Seul, en couple ou en groupe, venez tester vos connaissances et défier les autres équipes lors de blind test et questions de culture générale. Si vous faites partie de l’équipe gagnante, vous repartirez avec un lot !

Pour le repas sur place, venez vous régaler avec une croziflette maison accompagnée de sa salade (également en version végé) et en dessert une tarte aux pommes avec une boule de glace. Pour terminer la soirée, un DJ enflammera le dancefloor !

Réservation obligatoire via le site (en lien). 15 15 EUR.

Début : 2024-04-06 18:30:00

fin : 2024-04-06

Salle Polyvalente

Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

