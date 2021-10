Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Apéro pro de Novembre 2021 La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Apéro pro de Novembre 2021

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le lundi 8 novembre à 18:30

Thèmes envisagés pour novembre (ça peut bouger) : – Tour d’actus – Retours en photos/diapos sur les actus/actions du collectif de 2021. – Évaluer le rôle du collectif et analyser les retours du questionnaire – [https://framaforms.org/le-role-du-collectif-zero-dechet](https://framaforms.org/le-role-du-collectif-zero-dechet)… – Présentation de “Berny” (solution d’emballages réutilisables pour les produits de grande consommation) par Morgane.

libre, mais demandé 1ou 2 euros pour payer le grignotage.

