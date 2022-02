Apéro pro de février La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mardi 8 février à 18:15

Tous les mois les acteurs pros du zéro déchet nantais se rencontrent. Rdv 18h15. Début réel 18h30. Fin 19h50 Au programme : Tour d’actus Rencontre avec une startup pour son projet Gourde Friendly Planification de l’année (1ères idées : visite(s) chez Solution Recyclage / d’autres acteurs du Collectif ; focus sur les enjeux des biodéchets ; accords d’entreprises qui intègrent un intéressement sur la réduction des impacts carbone etc.; points d’avancement des plaidoyers) On vous demande une participation de 1 à 2 euros pour participer à l’adhésion à LGZD.

avec le Collectif ZD 100% ressources La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

