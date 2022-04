Apéro Polar : rencontre avec Ophélie Cohen Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Apéro Polar : rencontre avec Ophélie Cohen Bibliothèque Parmentier, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Une nouvelle fois la bibliothèque Parmentier vous invite à un de ses fameux apéros-polar. Une nouvelle nous mettrons à l’honneur une primo-romancière et un jeune label du noir. Pour l’occasion on aura le plaisir de recevoir Ophélie Cohen avec Héloïse. Pour ce nouvel apéro polar, Ophélie Cohen vient nous présenter son premier roman “Héloïse“ Le livre Héloïse, un magnifique roman noir « Toutes les femmes ont une histoire. La mienne est plutôt moche. » À la veille de ses trente ans, au cours d’une nuit entourée des fantômes de son passé, Héloïse va se dévoiler. Portée par les souvenirs et les remords, elle ouvre la boîte de Pandore. Noir, intime et dérangeant, un roman à la fois sombre et lumineux dans lequel les émotions sont à fleur de mots. Notre auteure Née en 1980, Ophélie Cohen est tombée dans les bibliothèques quand elle était petite. Fonctionnaire de police depuis plus de vingt ans, elle trouve dans la littérature un refuge. Des lectures éclectiques et le besoin de faire mille et un voyages au fil des pages, elle passe aujourd’hui de lectrice en passant par blogueuse à autrice. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

9 : Voltaire (Paris) (211m) 69 : Chemin Vert (Paris) (109m)

Contact : https://collectifpolar.wordpress.com/ 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr

