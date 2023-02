Apéro Polar : On vous offre un ALIBI Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Apéro Polar : On vous offre un ALIBI Bibliothèque Parmentier, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Lors de cet Apéro Polar nous recevrons le Gang d’Alibi (Alice Monéger, Paolo Bevilacqua, Marc Fernandez). ALIBI c’est le Mook du polar et des faits divers ALIBI propose des interviews, portraits, enquêtes, reportages au cœur de l’actualité du crime et du “noir”. Avec nos trois invités, nous parlerons du monde vu à travers le polar. ALIBI offre à ses lecteurs, amateurs de romans policiers et férus d’histoires criminelles, une vision globale de cet univers si particulier. Ses fondateurs sont Marc Fernandez et Paolo Bevilacqua en tant que rédacteurs en chef et Alice Monéger comme directrice éditoriale. Ils seront nos invités pour parler à la fois de leur revue , de leur maison d’édition et aussi de la place que le polar a pris dans le monde éditorial. ALIBI est publié trimestriellement. Dans chaque numéro, un panorama complet du monde du polar : >> les plus grands auteurs de polars français et étrangers,

>> mais aussi les véritables acteurs du monde du crime (policiers, avocats, légistes, juges, détectives, voyous)

>> tous les genres journalistiques (enquête, reportage, portrait, interview, BD reportage) afin de proposer un contenu riche et varié,

>> 70 chroniques (romans grands formats, poches, documents, jeunesse et BD) dans un cahier spécial, Des nouveautés, mais aussi un véritable choix éditorial. ALIBI se veut précurseur et dénicheur de nouvelles voix. ALIBI ne connaît pas de frontières, tous les genres sont traités, du thriller au roman noir français et étranger en passant par le polar historique, ésotérique ou le “procédural”. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

@alibi Alibi Magazine

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris Departement Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Apéro Polar : On vous offre un ALIBI Bibliothèque Parmentier 2023-03-11 was last modified: by Apéro Polar : On vous offre un ALIBI Bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 11 mars 2023 Bibliothèque Parmentier Paris Paris

Paris Paris