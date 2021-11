Paris Bibliothèque Parmentier île de France, Paris Apéro Polar : les passeurs du noir Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Apéro Polar : les passeurs du noir Bibliothèque Parmentier, 5 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 5 février 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

La critique culturelle, littéraire et surtout « polardesque » n’a jamais été aussi diverse que depuis ces dernières années. Elle est riche et vivante… nous l’apprendrons lors de cette rencontre avec 5 acteurs passionnés chacun dans leurs domaines. Apéro Polar : les passeurs du noir : Lors de cette table ronde interactive nous vous présenterons les nouveaux acteurs et les nouvelles formes de la critique littéraire, loin des médias traditionnels. Youtubeurs, Mook, plateformes de partage, blogueurs, webzine… c’est avec ces nouveaux médias que les choix de nos lecteurs se font et se défont. Lors de cette rencontre seront présents : un des responsables de Babelio, Pierre Krause

Le créateur de La fringale culturelle, Christophe Mangelle

Les blogueurs de C’est contagieux et de 4e de couv , David Smaja et Frédéric Fontes

et les deux animateurs doux dingues de la chaine C’est culturellementdingue. Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (260m) 9 : Saint-Ambroise (401m)

Contact : Bibliothèque Parmentier 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2022-02-05T18:30:00+01:00_2022-02-05T20:30:00+01:00

@collectifpolar

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris