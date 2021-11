Apéro Polar : criminalistique avec Isabelle Bourdial Bibliothèque Parmentier, 4 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 18h à 20h

gratuit

Apéro Polar le corps et la science : Quand la science résout des affaires criminelles historiques. Une conférence interactive Une présentation des différentes disciplines de la criminalistique : Profilage, toxicologie, dactyltechnie et autres traces papillaires, empreinte génétique, balistique, morpho-analyse, médecine légale…. Avec des exemples concrets.

Quand la science résout des affaires criminelles historiques

Isabelle Bourdial a été rédactrice en chef, puis chef des informations et des enquêtes à Science & Vie jusqu’en 2017.

Depuis, elle a vécu mille et une vies.

Isabelle naît et grandit à Brive-la-Gaillarde dans le Sud-Ouest. Elle se destine à devenir océanographe, mais ce sont finalement le journalisme et l’écriture qui auront sa préférence. Chef des informations au magazine Science & Vie, puis rédactrice en chef des Cahiers de Science & Vie jusqu’en 2017, elle a publié une vingtaine de documentaires (éditions Nathan, Atlas, Gallimard, Flammarion, Larousse…). Elle a collaboré avec plusieurs émissions de TV (E=M6, Animalia…) et participé à des docufictions (Homo sapiens, Le sacre de l’homme…). Journaliste freelance et animatrice d’ateliers de lecture, Isabelle compte à son actif trois romans : un policier, “Chasseurs d’esprit ” paru en 2016 aux Éditions Lajouanie et une comédie noire ,”Sale temps pour les grenouilles – Attention burn-out “, paru en mars 2019, et Le raptor contre-attaque (Les Éditions du Loir). Ces comédies noires traitent avec humour et dérision d’un phénomène de société et font la part belle à la culture populaire. Fans de série, accros à Netflix, toqués du Dr House, ce livre est pour vous !

Très impliquée dans la vie de sa commune, elle a créé en 2018, avec la médiathèque (la MéMO), Polar’Osny, le festival de la littérature policière de la Ville d’Osny (Val-d Oise). Au programme, une trentaine d’auteurs, du théâtre, des conférences, des concerts, des expos, des masterclasses et des ateliers d’écriture dans plusieurs établissements scolaires de la commune. La troisième édition a eu lieu du 7 au 28 novembre 2021 dernier.

Elle a repris des études à l’université de Cergy en partenariat avec le PJGN. Elle a obtenu en 2020-2021 un DU en Criminalistique avec mention très bien.

Elle va nous proposer une conférence interactive avec une présentation des différentes disciplines de la criminalistique : profilage, toxicologie, dactyltechnie et autres traces papillaires, empreinte génétique, balistique, morpho-analyse, médecine légale….

Notre conférencière agrémentera sa conférence d’exemples de crimes anciens résolus par la criminalistique, avec une présentation de romans qui mettent en scène la discipline scientifique concernée.

Ø – Mad Bomber, le profilage fait ses preuves. Exemples de romans qui font la part belle au profilage

Ø – Napoléon, mort empoisonné ? Analyses toxicologiques pour tenter de découvrir l’origine de l’arsenic retrouvé dans ses cheveux. Romans centrés autour de la toxicologie

Ø – Affaire Rojas (1892, en Argentine), affaire Schaeffer (1902, en France, avec Bertillon), les premiers crimes élucidés grâce aux empreintes digitales. Exemple de roman avec empreintes digitales

Ø – Complot contre Charles XII de Suède, la balistique a parlé. Roman avec balistique

Ø – Le pharaon assassiné ; comment le meurtre de Ramsès III a été prouvé grâce au scanner. Roman avec imagerie cérébrale

Ø – Morpho-analyse, ou comment résoudre une affaire ancienne à partir des traces de sang prises en photos. Les romans de Jeff Lindsay (série Dexter)

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

Contact : Bibliothèque Parmentier et Collectif Polar 01 55 28 30 15 https://collectifpolar.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

Date complète :

2021-12-04T18:00:00+01:00_2021-12-04T20:00:00+01:00

