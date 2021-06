Apéro Polar 2 Parc de la Mairie Athis-Mons, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Athis-Mons.

Apéro Polar 2

Parc de la Mairie Athis-Mons, le samedi 3 juillet à 18:30

Dans ce deuxième opus, Gabriel Lecouvreur nous entraine, du côté de Font Romeu, où éclate un scandale de dopage chez des sportifs de haut-niveau. On y croise des marmottes, des blaireaux, des gorilles, des requins, des chamois et des bichettes, un ministre loufoque qui ressemble à s’y méprendre à un hommes politique bien connu, des courses poursuites et des gros bras, des barjots toxicos, des strip-teases et des addictions, du kitch, du trash, du suspense, des frissons mais aussi de l’amour, et encore de l’amour. Et des pieds de cochon, bien entendu.

contact@lesbds.fr

D’après « D’amour et dope fraîche » de Caryl Férey et Sophie Couronne

Parc de la Mairie Athis-Mons Avenue Aristide Briand, 91200 Athis-Mons Athis-Mons Essonne



2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T21:30:00