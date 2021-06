Apéro Polar 1 Parc Ducastel, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Juvisy-sur-Orge.

Apéro Polar 1

Parc Ducastel, le dimanche 4 juillet à 10:00

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du « conte » et du suspens policier en particulier, à travers un personnage hors du commun, Le Poulpe. Chaque Apéro Polar est constitué de quatre épisodes de trente minutes mis en voix par deux comédiens. Dans le premier Apéro Polar, Le Poulpe nous entraine dans les méandres politico-familiaux du côté de Dieppe. On suit les aventures de Gabriel Lecouvreur dans une histoire de suicidés. On y rencontre une jeune et charmante étudiante, un punk plus bête que méchant, des aristo véreux, des bières à chaque page, des falaises où la promenade est parfois dangereuse, des cliniques investies par des comités d’étranges militants…

D’après La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy (Editions Baleine)

Parc Ducastel 91260 Juvisy-sur-Orge



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:30:00