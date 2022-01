Apéro Poétique Lauzerte Lauzerte Catégories d’évènement: Lauzerte

Apéro Poétique Lauzerte, 9 février 2022, Lauzerte. Apéro Poétique Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte

2022-02-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-09 Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue

Lauzerte Tarn-et-Garonne Le rendez-vous des amoureux de la poésie. Dans une atmosphère joyeuse et détendue, venez lire ou écouter de la poésie… Celle que vous aimez, celle que vous écrivez…Vous pouvez aussi la chanter, ou jouer un air de musique ! mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr +33 5 63 94 70 03 http://www.mediatheque-lauzerte.fr/ Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte

