Apéro poésie et contes Martigues, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Martigues.

Apéro poésie et contes 2021-07-09 18:30:00 – 2021-07-09 21:00:00 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

09 juillet : Brice Bonfanti, œuvrier. Les Chants d’utopie sont publiés aux éditions Sens & Tonka, par cycles de neuf Chants, textes qui se réfèrent à de courtes épopées pour relier étroitement l’historique au mythique, évoquant la recherche vers la création d’un monde nouveau au travers de personnages et de différentes périodes de l’histoire.



31 juillet : Serge Basso de March est né en 1960 en France, à Verdun. Il a publié de nombreux ouvrages de poésie traduits dans le monde entier. Il a aussi publié deux polars : Les dessous de la vierge à l’enfant et Y’a des fausses notes dans la 5ème et de nombreuses pièces de théâtre.



13 août : Fils d’un guérisseur breton, Écrivain voyageur, universitaire, sociologue spécialiste des légendes et de la France mystérieuse, auteur de nombreux guides sur la France mystérieuse, Claude Arz sillonne la France et l ‘Europe à la recherche de l’étrange étrangeté.



28 août : Jean-Marc Derouen accueille le public avec ses Menus de Contes qui offrent un choix d’histoires variées en compagnie de l’accordéon diatonique de Yann-Loïc Joly. À chaque partie du repas de conte, le public doit choisir une histoire sur les trois proposées, ou deux sur les quatre !

Sur les rives du canal Saint Sébastien (à l’arrière de la médiathèque) dans le cadre des Fadas de l’été.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

