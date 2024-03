Apéro-poésie avec Laurence Lépine et Carles Diaz Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Apéro-poésie avec Laurence Lépine et Carles Diaz Lectures et échange autour de la poésie Jeudi 21 mars, 19h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, la bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont est très heureuse de vous inviter à un « apéro-poésie » en compagnie des poètes Laurence Lépine et Carles Diaz.

La soirée sera composée de lectures de poèmes par les poètes eux-mêmes, ainsi que d’un échange sur la grâce (thème du Printemps des poètes 2024), la poésie, les poètes aimés des invités et leurs projets d’écriture.

La modération sera assurée par Sylvie Hazebroucq.

Les maisons d’édition Aux Caillous des Chemins et Abordo seront aussi mises en avant, en présence des éditeurs.

Une table de vente et une dédicace seront également assurée par la librairie La Machine à Lire.

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux

poésie littérature