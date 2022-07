APER’O PLATINES La Clusaz La Clusaz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Clusaz

APER’O PLATINES La Clusaz, 12 juillet 2022, La Clusaz. APER’O PLATINES

Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) Restaurant 1647 La Clusaz Haute-Savoie Office de Tourisme de La Clusaz Restaurant 1647 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine)

2022-07-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-22 22:00:00 22:00:00

Restaurant 1647 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine)

La Clusaz

Haute-Savoie La Clusaz EUR DJ live, sunset session en terrasse.

Tous les jeudis du 16 juin au 22 septembre inclus contact@le1647.com +33 4 56 19 03 65 https://www.le1647.com/ Restaurant 1647 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) La Clusaz

dernière mise à jour : 2022-07-08 par Office de Tourisme de La Clusaz

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, La Clusaz Autres Lieu La Clusaz Adresse La Clusaz Haute-Savoie Office de Tourisme de La Clusaz Restaurant 1647 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) Ville La Clusaz lieuville Restaurant 1647 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) La Clusaz Departement Haute-Savoie

La Clusaz La Clusaz Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clusaz/

APER’O PLATINES La Clusaz 2022-07-12 was last modified: by APER’O PLATINES La Clusaz La Clusaz 12 juillet 2022 Plateau de Beauregard (sommet du télécabine) Restaurant 1647 La Clusaz Haute-Savoie Office de Tourisme de La Clusaz

La Clusaz Haute-Savoie