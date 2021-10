Figeac Figeac Figeac, Lot Apéro Piano Bar : Chic Et Choc Avec Martin Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Apéro Piano Bar : Chic Et Choc Avec Martin 2021-11-13 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-13 rue de crussol l'Arrosoir

Figeac Lot Ambiance chic et choc à l’Arrosoir ce soir.

Pour l’occasion on sort les seaux et le champagne. Venez vêtus de vos plus beaux habits de soirée pour parfaire l’ambiance. Martin (Ayema) nous fera l’honneur de jouer les mélodies les plus suaves jusqu’au bout de 22h00. arrosoir Figeac dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse rue de crussol l'Arrosoir Ville Figeac