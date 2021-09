Apéro PHP – Event Sourcing & Élection du bureau Cobalt, 23 septembre 2021, Poitiers.

**ÉLÉCTION :** Dans un premier temps, nous procéderons aux élections de l’équipe qui sera chargée d’animer la communauté **PHP/AFUP** de **Poitiers**. À cette occasion, il sera demandé si d’autres personnes souhaitent rejoindre cette équipe ou proposer une liste alternative. La liste sera élue pour une durée d’un an _(de septembre 2021 à juin 2022)_. Les membres d’une liste sont adhérents AFUP. Les votes sont ouverts à tous _(même aux non-adhérents)_ et se déroulent à main levée. **Une seule liste se présente :** Elle est composée de Nicolas Attard ([https://twitter.com/Verzuli](https://twitter.com/Verzuli)), au poste de coordinateur, Jérémy Romey ([https://twitter.com/jeremyFreeAgent](https://twitter.com/jeremyFreeAgent)), au poste de vice-coordinateur et de Bertrand Dujardin ([https://twitter.com/berduj](https://twitter.com/berduj)) au poste de modérateur et Yoann LEROUX ([https://twitter.com/izi2c](https://twitter.com/izi2c)). ————————————————- **CONFÉRENCE :** Puis pour cette soirée de reprise on vous propose une conférence sur l’Event Sourcing, par l’excellent Jérémy Romey. Pitch : En tant qu’équipe de développement produit, notre travail est de faire une implémentation numérique du métier. Les utilisateurs devraient pouvoir utiliser le produit le plus naturellement possible. Nous verrons une piste pour représenter au mieux le métier. ————————————————- **APÉRO :** Et pour finir un petit verre et 2/3 trucs à grignoter pour montrer nos photos de masqués vacances et prendre le temps de discuter sur l’année qui vient de passer. **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://www.meetup.com/fr-FR/afup-poitiers-php/events/280593019](https://www.meetup.com/fr-FR/afup-poitiers-php/events/280593019) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers) **Organisé par :** l’antenne AFUP Poitiers & Cobalt

